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Поход в горах Алматы обернулся испытанием для туристки из Швейцарии

Туристка из Швейцарии попала под сильный дождь в Бутаковском ущелье Алматинской области. Ей помог сотрудник «Казселезащиты», передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: Nur.kz

В Бутаковском ущелье Алматинской области наблюдатель ГУ «Казселезащита» МЧС Александр Судариков пришел на помощь туристке из Швейцарии, оказавшейся в сложной ситуации из-за резкого ухудшения погоды.

Во время патрулирования сотрудник встретил иностранную туристку, которая сильно промокла под проливным дождем. Из-за неблагоприятных погодных условий женщине предложили переждать непогоду на наблюдательном посту, чтобы избежать возможной опасности.

«На следующий день, после улучшения погодных условий, он сопроводил туристку до перевала, а также помог донести тяжелый рюкзак, обеспечив безопасное продолжение маршрута», — говорится в сообщении.

В МЧС напомнили, что перед походом в горы необходимо заранее изучить прогноз погоды, выбирать маршрут с учетом своей физической подготовки и обязательно сообщать близким о планируемом пути.

«В случае ухудшения погодных условий рекомендуется отказаться от дальнейшего прохождения маршрута и незамедлительно обратиться за помощью», — отметили в МЧС Казахстана.

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