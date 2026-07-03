Поход в горах Алматы обернулся испытанием для туристки из Швейцарии

В Бутаковском ущелье Алматинской области наблюдатель ГУ «Казселезащита» МЧС Александр Судариков пришел на помощь туристке из Швейцарии, оказавшейся в сложной ситуации из-за резкого ухудшения погоды.
Во время патрулирования сотрудник встретил иностранную туристку, которая сильно промокла под проливным дождем. Из-за неблагоприятных погодных условий женщине предложили переждать непогоду на наблюдательном посту, чтобы избежать возможной опасности.
«На следующий день, после улучшения погодных условий, он сопроводил туристку до перевала, а также помог донести тяжелый рюкзак, обеспечив безопасное продолжение маршрута», — говорится в сообщении.
В МЧС напомнили, что перед походом в горы необходимо заранее изучить прогноз погоды, выбирать маршрут с учетом своей физической подготовки и обязательно сообщать близким о планируемом пути.
«В случае ухудшения погодных условий рекомендуется отказаться от дальнейшего прохождения маршрута и незамедлительно обратиться за помощью», — отметили в МЧС Казахстана.