Газ, финансы и ИТ: эксперты назвали фаворитов на III квартал

«В третьем квартале компании представят отчётность за первое полугодие 2026 года, наступает дивидендный сезон, и одновременно инвесторы ждут следующих заседаний Банка России по ключевой ставке. Эти события станут ключевыми для рынка в ближайшие месяцы. В рамках диверсификации портфеля выбираем акции компаний, которые торгуются с двузначной дивидендной доходностью, а также те, у которых ждём улучшения финансовых показателей», — сказал инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Корнилов.