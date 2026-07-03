Женский взвод ДПС могут возродить в Петербурге

Женский взвод в ленинградской ГАИ создавали в конце 1970-х годов. Около ста девушек контролировали движение на самых ответственных участках — в частности на Московском проспекте, где часто проезжали правительственные и иностранные кортежи. Однако эксперимент признали неудачным, так как инспекторы-женщины проявляли чрезмерную принципиальность к нарушителям, не считаясь с чинами и званиями.