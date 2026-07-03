5,5 тысячи абортов провели в Нижегородской области за 2025 год

Статистика Минздрава демонстрирует устойчивую тенденцию к сокращению числа абортов в Нижегородской области на протяжении нескольких лет. Так, динамика показателей выглядит следующим образом: в 2019 году — 8 883 случая, в 2020‑м — 6 971, в 2021‑м — 6 741, в 2022‑м — 6 858, в 2023‑м — 6 327, в 2024‑м — 5 827.