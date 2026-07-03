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5,5 тысячи абортов провели в Нижегородской области за 2025 год

По этому показателю регион занял 17‑е место среди субъектов Российской Федерации.

В Нижегородской области в 2025 году зарегистрировано 5 509 случаев прерывания беременности — это на 6,1% меньше, чем годом ранее. Соответствующие данные обнародовал Минздрав РФ.

По этому показателю регион занял 17‑е место среди субъектов Российской Федерации. Лидерами по количеству проведённых процедур стали Москва, Свердловская область и Красноярский край.

Статистика Минздрава демонстрирует устойчивую тенденцию к сокращению числа абортов в Нижегородской области на протяжении нескольких лет. Так, динамика показателей выглядит следующим образом: в 2019 году — 8 883 случая, в 2020‑м — 6 971, в 2021‑м — 6 741, в 2022‑м — 6 858, в 2023‑м — 6 327, в 2024‑м — 5 827.

Ранее более трети нижегородских частных клиник прекратили делать аборты.