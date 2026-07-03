Ростовских подростков научат бороться с диверсантам в интернете

На заседании антитеррористической комиссии Ростовской области обсудили усиление профилактических мер — об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Ключевым направлением работы названа защита молодёжи от угроз в интернете. Глава региона подчеркнул, что вербовщики нередко пытаются вовлечь подростков в диверсионно‑террористическую деятельность, и задача властей — не допустить этого.
По данным министра образования области Виктории Чернышовой, в регионе проводится масштабная информационная кампания: в школах размещают наглядные материалы, показывают видеоролики и организуют тематические занятия. Учащихся обучают выявлять приёмы вербовщиков, отличать достоверную информацию от ложной, а также осознавать правовые последствия противоправных действий.
Губернатор отметил, что решить проблему исключительно запретительными мерами невозможно. Важнее сформировать у подростков критическое мышление, устойчивые ценностные ориентиры и навыки безопасного поведения в цифровой среде.