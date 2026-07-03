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В Хабаровске 36-летний «меломан» украл колонку за 27 тысяч и продал за 5

Технику он продал случайному покупателю, сообщили в полиции.

В Хабаровске сотрудники полиции задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в краже портативной музыкальной колонки из магазина бытовой и цифровой техники, сообщает hab.aif.ru.

По данным правоохранителей, инцидент произошёл в торговой точке на улице Суворова в Индустриальном районе города. Из магазина была похищена колонка стоимостью около 27 тысяч рублей.

После кражи подросток продал технику незнакомому мужчине, которого встретил недалеко от рынка в том же районе. Сумма сделки составила около 5 тысяч рублей.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого сотрудники полиции изъяли сотовый телефон и телевизор. Изъятое имущество рассматривается в счёт возмещения причинённого ущерба.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Кража». Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы, — сообщил старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.