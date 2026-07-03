На федеральной трассе в Калининградской области будут отключать фонари и светофор. Участок располагается в районе посёлка Сокольники. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Освещение будут отключать на участке с 23 по 28 километр трассы А-229 Калининград — Черняховск — Нестеров — граница с Литовской Республикой. На территории располагается пешеходный переход. С 2 июля там будут проходить ремонтные работы на электрических сетях.
«Водителей просим быть предельно внимательными при движении на указанном участке в ночное время, неукоснительно соблюдать скоростной режим, требования дорожных знаков и правила использования световых приборов транспортных средств. Пешеходам рекомендуется внимательно оценивать дорожную обстановку перед пересечением проезжей части по пешеходному переходу, иметь при себе предметы со световозвращающими элементами», — сообщили в учреждении.