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На федеральной трассе в Калининградской области будут отключать фонари и светофор

Участок располагается в районе посёлка Сокольники.

На федеральной трассе в Калининградской области будут отключать фонари и светофор. Участок располагается в районе посёлка Сокольники. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Освещение будут отключать на участке с 23 по 28 километр трассы А-229 Калининград — Черняховск — Нестеров — граница с Литовской Республикой. На территории располагается пешеходный переход. С 2 июля там будут проходить ремонтные работы на электрических сетях.

«Водителей просим быть предельно внимательными при движении на указанном участке в ночное время, неукоснительно соблюдать скоростной режим, требования дорожных знаков и правила использования световых приборов транспортных средств. Пешеходам рекомендуется внимательно оценивать дорожную обстановку перед пересечением проезжей части по пешеходному переходу, иметь при себе предметы со световозвращающими элементами», — сообщили в учреждении.

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