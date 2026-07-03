Москвичей предупредили о «лете-качелях» с дождями и похолоданием

В выходные в Москве ожидаются ухудшение погоды, дожди и похолодание, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Сегодня, 3 июля, в столице будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. На юге Подмосковья местами возможны кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха составит от плюс 24 градусов до плюс 27 градусов, а атмосферное давление понизится до 742 мм рт. ст. Вместе с тем с полудня и до утра субботы, 4 июля, по прогнозу синоптика, ожидаются магнитные бури слабой и умеренной интенсивности.
Уже в субботу Центральную Россию накроет циклон. В Москве и области ожидается пасмурная и дождливая погода, местами с грозами. Может выпасть до 15 литров осадков на метр площади, температура днем понизится до плюс 18−21 градуса, что ниже климатической нормы.
В воскресенье дожди сохранятся, но будут менее интенсивными — до 3−4 мм осадков. Ночью столбики термометров покажут значения от плюс 14 градусов до плюс 17 градусов, днем — около плюс 20 градусов.
«Начало следующей недели также будет дождливым и нежарким. Вот такое лето-»качели", — резюмировал Тишковец.
О том, что в Москве в выходные, 4−5 июля, ожидаются дожди и похолодание, Тишковец предупреждал и ранее. Такую ситуацию в метеорологических обзорах иногда называют «проклятием выходных» из-за устойчивой тенденции ухудшения погоды к уик-энду.
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