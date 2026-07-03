Москвичей предупредили о «лете-качелях» с дождями и похолоданием

Сегодня, 3 июля, в столице будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. На юге Подмосковья местами возможны кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха составит от плюс 24 градусов до плюс 27 градусов, а атмосферное давление понизится до 742 мм рт. ст. Вместе с тем с полудня и до утра субботы, 4 июля, по прогнозу синоптика, ожидаются магнитные бури слабой и умеренной интенсивности.