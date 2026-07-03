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В Прикамье завезли зараженные помидоры из Казахстана

Россельхознадзор обнаружил вирус коричневой морщинистости на помидорах, ввезенных в Пермский край из Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба контролирующего ведомства.

Россельхознадзор обнаружил вирус коричневой морщинистости на помидорах, ввезенных в Пермский край из Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба контролирующего ведомства.

Вирус был найден при внеплановой проверке одной из компаний, занимающихся экспортом овощей в Россию. Всего же зараженными оказались 36 тонн томатов.

Как пояснили в Россельхознадзоре, компания-экспортер нарушила карантинные фитосанитарные требования: зараженные патогеном овощи не могут быть ввезены на территорию страны.

За нарушение требований компания-экспортер привлечена к административной ответственности.