В Прикамье завезли зараженные помидоры из Казахстана

Россельхознадзор обнаружил вирус коричневой морщинистости на помидорах, ввезенных в Пермский край из Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба контролирующего ведомства.
Вирус был найден при внеплановой проверке одной из компаний, занимающихся экспортом овощей в Россию. Всего же зараженными оказались 36 тонн томатов.
Как пояснили в Россельхознадзоре, компания-экспортер нарушила карантинные фитосанитарные требования: зараженные патогеном овощи не могут быть ввезены на территорию страны.
За нарушение требований компания-экспортер привлечена к административной ответственности.