«Эта профессия всегда востребована»: в Красноярском крае стартовал новый сезон энергоотряда «Россети Сибирь»

«В начале карьеры я, как и многие наши сотрудники, работал электромонтером. Очень важно пройти этот путь и не бояться начинать с основ, ведь именно этот опыт дает бесценные знания. Ты понимаешь всю специфику работы, все процессы и, став руководителем, можешь управлять ими со знанием дела. Надёжное электроснабжение жителей Красноярского края — наша ответственность. От того, как мы выполняем работу, зависит комфорт и благополучие людей. Поэтому я желаю вам, будущие коллеги, успешно закончить учебу и выбрать профессию энергетика, будь то работа электромонтером, диспетчером или линейным инженером. Мы всегда рады молодым специалистам», — рассказал директор филиала «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» Антон Лукин.