Жители Волгограда встречают июльскую жару

Первый летний месяц позади, но июль в областном центре начался не с дождей, а с знойного антициклона. Воздух прогревается до таких значений, которые заставляют вспомнить о самом пекле прошлых лет.
Волгоград встречает середину лета по-южному — без компромиссов. Уже в первые дни июля столбики термометров уверенно перешагнули отметку в +35°, а в отдельных районах области приблизились к экстремальным +39°. Причина — устойчивый антициклон, который принес с собой не только ясное небо, но и почти полное отсутствие осадков.
Для города-миллионника такая погода — привычное, но всегда непростое испытание. Солнце раскаляет асфальт с утра, а к полудню находиться на открытом воздухе становится некомфортно даже в тени. Метеорологи предупреждают: в ближайшие дни существенных перемен ждать не стоит, жара задержится как минимум до конца рабочей недели.
Особую тревогу ситуация вызывает у спасателей и аграриев. В ряде районов сохраняется высокий класс пожарной опасности, а почва стремительно теряет влагу — для полей это серьезный стресс. Тем не менее, к концу недели синоптики обещают долгожданный сдвиг: пройдут кратковременные грозы, и температура начнет понемногу снижаться до более комфортных +28…+32°, приближаясь к привычной июльской норме.
А пока волгоградцам остается только запасаться водой, избегать прямых солнечных лучей и ждать долгожданной передышки от небесной печи.