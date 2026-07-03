Жители Волгограда встречают июльскую жару

Волгоград встречает середину лета по-южному — без компромиссов. Уже в первые дни июля столбики термометров уверенно перешагнули отметку в +35°, а в отдельных районах области приблизились к экстремальным +39°. Причина — устойчивый антициклон, который принес с собой не только ясное небо, но и почти полное отсутствие осадков.