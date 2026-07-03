Землетрясения магнитудой 5,8 и 6,2 произошли в Японии и Индонезии

Эпицентр японского землетрясения находился в 176 км к западу от города Томигусуку на острове Окинава. Толчки зафиксировали 3 июля в 07:05 по московскому времени. Интенсивность сотрясений в эпицентре специалисты оценили как «разрушительное».
Геологическая служба США привела свою оценку магнитуды — 6,1. По информации американских сейсмологов, очаг залегал на глубине 10 км.
Землетрясение магнитудой 6,2 случилось в северной части Индонезии в 05:31 по мск. Эпицентр располагался в акватории Молуккского моря, в 138 км к северу от города Тернате на одноименном острове. Интенсивность толчков в эпицентре охарактеризовали как «довольно сильное».
Геологическая служба США подтвердила магнитуду в 6,2. По их данным, глубина очага составила 120,9 км.