Землетрясения магнитудой 5,8 и 6,2 произошли в Японии и Индонезии

Землетрясение магнитудой 6,2 случилось в северной части Индонезии в 05:31 по мск. Эпицентр располагался в акватории Молуккского моря, в 138 км к северу от города Тернате на одноименном острове. Интенсивность толчков в эпицентре охарактеризовали как «довольно сильное».