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Землетрясения магнитудой 5,8 и 6,2 произошли в Японии и Индонезии

В акватории Восточно-Китайского моря у японского архипелага Рюкю произошло землетрясение магнитудой 5,8. Ранее подземные толчки зафиксировали и в Индонезии — в акватории Молуккского моря магнитуда составила 6,2. Данные предоставил Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Эпицентр японского землетрясения находился в 176 км к западу от города Томигусуку на острове Окинава. Толчки зафиксировали 3 июля в 07:05 по московскому времени. Интенсивность сотрясений в эпицентре специалисты оценили как «разрушительное».

Геологическая служба США привела свою оценку магнитуды — 6,1. По информации американских сейсмологов, очаг залегал на глубине 10 км.

Землетрясение магнитудой 6,2 случилось в северной части Индонезии в 05:31 по мск. Эпицентр располагался в акватории Молуккского моря, в 138 км к северу от города Тернате на одноименном острове. Интенсивность толчков в эпицентре охарактеризовали как «довольно сильное».

Геологическая служба США подтвердила магнитуду в 6,2. По их данным, глубина очага составила 120,9 км.