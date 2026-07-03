28% работающих нижегородцев сталкиваются с конфликтами из-за графика отпусков

28% жителей Нижнего Новгорода заявили о конфликтах с коллегами при распределении отпусков. Об этом сообщили в пресс-службе SuperJob по итогам опроса.
Чаще всего нижегородцы могут договориться о графике отдыха без привлечения эйчаров или начальства. Как уточнили аналитики, в основном споры разгораются из-за периода летнего отдыха.
Чаще всего о таких противоречиях в трудовых коллективах говорят мужчины, респонденты старше 35 лет, а также жители, зарабатывающие меньше 150 тысяч рублей.
Ранее мы писали, что нижегородцы составили рейтинг профессий с самыми завышенными зарплатами.