В Красноярском крае этой осенью выберут 153 депутата

На территории Красноярского края проходят 11 избирательных компаний федерального, регионального и муниципального уровней.
В сентябре от региона должны выбрать представителей в Государственную Думу Федерального Собрания РФ девятого созыва — Красноярский край представят четыре депутата.
В краевом парламенте будут работать 52 народных избранника. В Законодательное Собрание они выбираются следующим образом: 26 мандатов по единому краевому округу, 22 по одномандатным избирательным округам и ещё два местах в двух двухмандатных округах.
Кроме того выборы депутатов местных советов состоятся в Манско-Уярском, Эвенкийском и Таймырском Долгано-Ненецком окружных советах.
Дополнительные выборы депутатов представительных органов по одномандатным избирательным округам пройдут в шести территориях края:
Красноярский городской Совет по округу № 11;
Ачинский окружной Совет по округу № 15;
Козульский окружной Совет по округу № 3;
Богучанский окружной Совет по округу № 5;
Енисейский окружной Совет по округам № 10 и № 12;
Идринско-Краснотуранский окружной депутатов по округу № 1.
В голосовании смогут принять участие более 2 млн избирателей. На территории региона подготовкой и проведением выборов вместе с краевым избиркомом занимаются 61 территориальная и более 2000 участковых избирательных комиссий.
Напомним, что голосование на выборах всех уровней будет проходить в течение 3-х дней с 18 по 20 сентября 2026 года.
Ранее мы рассказывали, как в Красноярском крае обучают общественных наблюдателей.