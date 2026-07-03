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В Красноярском крае этой осенью выберут 153 депутата

Завершён этап назначения выборов на единый день голосования.

На территории Красноярского края проходят 11 избирательных компаний федерального, регионального и муниципального уровней.

В сентябре от региона должны выбрать представителей в Государственную Думу Федерального Собрания РФ девятого созыва — Красноярский край представят четыре депутата.

В краевом парламенте будут работать 52 народных избранника. В Законодательное Собрание они выбираются следующим образом: 26 мандатов по единому краевому округу, 22 по одномандатным избирательным округам и ещё два местах в двух двухмандатных округах.

Кроме того выборы депутатов местных советов состоятся в Манско-Уярском, Эвенкийском и Таймырском Долгано-Ненецком окружных советах.

Дополнительные выборы депутатов представительных органов по одномандатным избирательным округам пройдут в шести территориях края:

Красноярский городской Совет по округу № 11;

Ачинский окружной Совет по округу № 15;

Козульский окружной Совет по округу № 3;

Богучанский окружной Совет по округу № 5;

Енисейский окружной Совет по округам № 10 и № 12;

Идринско-Краснотуранский окружной депутатов по округу № 1.

В голосовании смогут принять участие более 2 млн избирателей. На территории региона подготовкой и проведением выборов вместе с краевым избиркомом занимаются 61 территориальная и более 2000 участковых избирательных комиссий.

Напомним, что голосование на выборах всех уровней будет проходить в течение 3-х дней с 18 по 20 сентября 2026 года.

Ранее мы рассказывали, как в Красноярском крае обучают общественных наблюдателей.

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