Чем сайты знакомств опасны для мужчин Волгограда?

Как рассказали эксперты канала «Вестник Киберполиции России», схема такая: после знакомства в мессенд­жере мужчина получает от девушки ссылку якобы на портал «Госуслуги». При переходе по ней видит на экране предупреждение, что его персональные данные в течение 24 часов будут отправлены на почту жителя Украины.