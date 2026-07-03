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Чем сайты знакомств опасны для мужчин Волгограда?

Лжесиловики через фальшивые «Госуслуги» заставляют жертв забирать чужие деньги.

Лжесиловики через фальшивые «Госуслуги» заставляют жертв забирать чужие деньги.

Мошенники всё активнее стали применять схемы, связанные с сайтами знакомств.

Если ранее с помощью таких платформ выуживали деньги у женщин, то теперь кибермошенники переключились на мужчин.

Как рассказали эксперты канала «Вестник Киберполиции России», схема такая: после знакомства в мессенд­жере мужчина получает от девушки ссылку якобы на портал «Госуслуги». При переходе по ней видит на экране предупреждение, что его персональные данные в течение 24 часов будут отправлены на почту жителя Украины.

После обращения в техподдержку фальшивых «Госуслуг» псевдоспециалист предупреждает пострадавшего о попытке хищения накоплений и соединяет с таким же лжеправоохранителем. Тот запугивает жертву ответственностью за продажу персональных данных, а также даёт несколько заданий. Одно из них — получить документы.

Вместо документов таким «курьерам» отдают крупные суммы денег другие обманутые. Таким образом людей втягивают в мошенническую схему.

«Романтические схемы остаются одним из эффективных инструментов мошенников, — пояснили эксперты. — Одиночество и потребность в эмоциональной поддержке снижают бдительность. Кроме того, ситуацию усугубляют стыд и страх признать обман. Главное правило: не доверяйте людям, с которыми вы знакомы только через интернет, и всегда проверяйте информацию через независимые источники».

Также киберполицейские сообщили, что в Волгограде была задержана женщина, обслуживавшая мобильный узел связи мошенников.

«Через размещённое злоумышленницей оборудование за два месяца было совершено 277 преступлений с ущербом свыше 35 млн рублей, — рассказали правоохранители. — Изъяты SIM-бокс и телекоммуникационное оборудование».