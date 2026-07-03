Чем сайты знакомств опасны для мужчин Волгограда?

Лжесиловики через фальшивые «Госуслуги» заставляют жертв забирать чужие деньги.
Мошенники всё активнее стали применять схемы, связанные с сайтами знакомств.
Если ранее с помощью таких платформ выуживали деньги у женщин, то теперь кибермошенники переключились на мужчин.
Как рассказали эксперты канала «Вестник Киберполиции России», схема такая: после знакомства в мессенджере мужчина получает от девушки ссылку якобы на портал «Госуслуги». При переходе по ней видит на экране предупреждение, что его персональные данные в течение 24 часов будут отправлены на почту жителя Украины.
После обращения в техподдержку фальшивых «Госуслуг» псевдоспециалист предупреждает пострадавшего о попытке хищения накоплений и соединяет с таким же лжеправоохранителем. Тот запугивает жертву ответственностью за продажу персональных данных, а также даёт несколько заданий. Одно из них — получить документы.
Вместо документов таким «курьерам» отдают крупные суммы денег другие обманутые. Таким образом людей втягивают в мошенническую схему.
«Романтические схемы остаются одним из эффективных инструментов мошенников, — пояснили эксперты. — Одиночество и потребность в эмоциональной поддержке снижают бдительность. Кроме того, ситуацию усугубляют стыд и страх признать обман. Главное правило: не доверяйте людям, с которыми вы знакомы только через интернет, и всегда проверяйте информацию через независимые источники».
Также киберполицейские сообщили, что в Волгограде была задержана женщина, обслуживавшая мобильный узел связи мошенников.
«Через размещённое злоумышленницей оборудование за два месяца было совершено 277 преступлений с ущербом свыше 35 млн рублей, — рассказали правоохранители. — Изъяты SIM-бокс и телекоммуникационное оборудование».