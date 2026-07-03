В Башкирии стартовал ремонт трассы Магнитогорск — Ира на обходе Сибая

Подрядчик укрепит дорожное основание методом ресайклинга, затем уложит два слоя асфальтобетона, упрочит обочины и нанесет разметку.
Как отметила министр транспорта Башкирии Любовь Минакова, трасса входит в опорную сеть страны, связывая пять районов республики. Ремонт обеспечит комфортный проезд по кратчайшему маршруту между Баймаком и Сибаем.
Завершить работы на обходе планируют к концу 2026 года. Всего в нормативное состояние приведут около 10 км дороги Магнитогорск — Ира. Ремонт ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Напомним, в Башкирии обновят еще один участок дороги Бураево — Куеда.