«Доступный спорт»: бесплатные тренировки пройдут в Хабаровском крае

В Год спорта, объявленный губернатором Хабаровского края Дмитрием Демешиным, в регионе продолжается проект «Доступный спорт». Различные тренировки и активности проводят каждую неделю бесплатно. Так, 4 июля на набережной возле арены «Ерофей» в 8:00 состоится бесплатное занятие по утренней йоге Айенгара. С собой нужно взять коврик. Также в эту субботу пройдет очередная утренняя пробежка в 5 км. Начало в 9:00 на набережной стадиона имени Ленина у сцены у речного вокзала. В Комсомольске-на-Амуре 4 июля пройдет «Чемпионская зарядка». Четыре воспитанницы отделения спортивная акробатика «Регионального центра развития спорта» проведут тренировку. Начало в 10:00 на площадке Центра игровых видов спорта и единоборств, проспект Победы 6/1. Также 4 июля в Хабаровске пройдет оздоровительная тренировка — она продлится с 10:00 до 11:00 на «умной площадке» возле арены «Ерофей». Программа рассчитана на людей старше 16 лет и направлена на поддержание физической формы и развитие гибкости. Любителей бега приглашают на бесплатную тренировку, которая состоится 8 июля в 19:30 на территории арены «Ерофей». Необходимо заранее записаться по телефону: 8 (914)316−76−56.