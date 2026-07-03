2,5 млн рублей лишилась 76-летняя жительница Магадана, поверив мошенникам

76-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Как выяснилось, ей позвонили неизвестные, и представившись сотрудниками полиции, убедили ее обналичить сбережения. Свои деньги она, подчиняясь указаниям злоумышленников, передала курьеру для перевода на «безопасный счет». Так она потеряла 2,5 млн рублей. Получив деньги, курьер, прибывшая из центральной части России, вернулась домой. 74-летняя жительница Самарской области, во время пересадки в Новосибирске, следуя указаниям мошенников, передала 2,5 млн рублей неизвестному. Как позже выяснилось, курьер сама подчинялась указаниям аферистов и тоже потеряла деньги — более 4,7 млн рублей.