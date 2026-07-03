Новая многофункциональная спортивная площадка появилась в Переяславке

Ее построили в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» и краевой программы «Развитие физической культуры». Там можно заниматься волейболом, футболом и баскетболом. Есть и тренажеры для воркаута. На монтаж этой спортплощадки выделили свыше 12,5 млн рублей. Новый объект осмотрел мэр Хабаровска Сергей Кравчук, посетивший район имени Лазо с инспекцией по поручению Дмитрия Демешина. Также Сергей Кравчук во время своего пребывания в Переяславке поговорил с местными жителями о благоустройстве их дворов и посоветовал главе района имени Лазо Александру Коху активнее участвовать в программе ТОС, которая дает возможность жителям самостоятельно приводить в порядок придомовые территории и другие общественные пространства при помощи государства. Тем более, что к 2030 году финансирование этой программы будет увеличено с 500 млн рублей до 1 млрд рублей в год.