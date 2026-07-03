Капитальный ремонт школы в селе Кругликово может завершиться в ноябре

Два года назад школу, построенную еще в 1957-м, закрыли из-за аварийного состояния. Все 126 учеников вынуждены пока ездить на уроки в поселок Сита, расположенный в 20 километрах от села Кругликово. Капремонт в аварийной школе начался после того, как она попала в Атлас проблемных объектов Хабаровского края. Изначально завершение работ было намечено на январь следующего года. Однако мэр Хабаровска Сергей Кравчук, который по поручению губернатора Дмитрия Демешина посетил этот объект, договорился с подрядчиком закончить ремонт в ноябре 2026 года. «Я уверен, что здесь есть все ресурсы, чтобы дети смогли пойти в свою родную, обновленную школу сразу после осенних каникул — уже в ноябре. Договорились разработать четкую дорожную карту с фиксацией еженедельного объема работ. Многие процессы, отделку, замену сетей и благоустройство, можно вести параллельно. Главное сейчас — правильная организация труда и жесткий контроль», — рассказал Сергей Кравчук. Кроме того, хабаровский градоначальник, который также занимает пост председателя ассоциации «Совет муниципальных образований Хабаровского края», вместе с подрядчиком и главой района имени Лазо Александром Кохом решил вопрос подключения школы в селе Кругликово к электричеству, отоплению, водоснабжению и канализации.