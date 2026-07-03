Комсомольский спортсмен завоевал титул «Мистер Вселенная» на турнире в Таиланде

В конце июня в Таиланде прошел турнир Mr Universe Thailand 2026. Спортсмены из 47 стран боролись за победу. Комсомольчанин Антон Дмитричев одержал победу в категории «бодибилдинг до 90 кг», затем выиграл абсолютное первенство среди всех весовых категорий, а в этот же день дебютировал в Pro-дивизионе и взял первую победу в качестве профессионала. Победная серия началась еще весной. В апреле Антон выиграл Кубок Дальнего Востока во Владивостоке в категории «свыше 90 кг» с весом 94,6 кг. Затем на Кубке России в Москве с весом 88,8 кг стал вице-чемпионом страны и получил допуск на международные турниры. В мае он отправился в Ереван на «IFBB MR&MS Universe Armenia 2026», где с весом 89,6 кг выиграл категорию «свыше 85 кг», стал вторым в абсолютном первенстве и получил статус профессионала. Победный путь завершился триумфом в Таиланде.