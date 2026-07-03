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Новую программу реабилитации участников СВО запустили в Приморье

В Хабаровском крае запустили программу посттравматического восстановления — она поможет участникам СВО восстановиться после тяжелых травм и вернуться к привычной жизни. В центре медицинской реабилитации «Биомеханика» под каждого пациента разрабатывают индивидуальный курс, который может включать лечебную физкультуру, физиотерапию, массаж, психологическую поддержку и другие необходимые методы восстановления. Участников отбирают по медицинским показаниям, с учетом сложности клинического.

В Хабаровском крае запустили программу посттравматического восстановления — она поможет участникам СВО восстановиться после тяжелых травм и вернуться к привычной жизни. В центре медицинской реабилитации «Биомеханика» под каждого пациента разрабатывают индивидуальный курс, который может включать лечебную физкультуру, физиотерапию, массаж, психологическую поддержку и другие необходимые методы восстановления. Участников отбирают по медицинским показаниям, с учетом сложности клинического случая и готовности пациента пройти полный курс реабилитации.