Новую программу реабилитации участников СВО запустили в Приморье

В Хабаровском крае запустили программу посттравматического восстановления — она поможет участникам СВО восстановиться после тяжелых травм и вернуться к привычной жизни. В центре медицинской реабилитации «Биомеханика» под каждого пациента разрабатывают индивидуальный курс, который может включать лечебную физкультуру, физиотерапию, массаж, психологическую поддержку и другие необходимые методы восстановления. Участников отбирают по медицинским показаниям, с учетом сложности клинического случая и готовности пациента пройти полный курс реабилитации.