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Рекорд России на воде: 47 сапбордов сложились в цифры «81» в Биробиджане

12 июня в акватории реки Бира 47 участников на сапбордах выстроили композицию из двух цифр — «8» и «1». Мероприятие было приурочено ко Дню России и 81-й годовщине Победы. 26 июня достижение официально подтвердили эксперты Международной системы регистрации рекордов INTERRECORD и внесли в Реестр рекордов России. Участники — сапбордисты из Еврейской автономной области и Хабаровского.

12 июня в акватории реки Бира 47 участников на сапбордах выстроили композицию из двух цифр — «8» и «1». Мероприятие было приурочено ко Дню России и 81-й годовщине Победы. 26 июня достижение официально подтвердили эксперты Международной системы регистрации рекордов INTERRECORD и внесли в Реестр рекордов России. Участники — сапбордисты из Еврейской автономной области и Хабаровского края. В предыдущие годы подобные фигуры выстраивали на земле, но в 2026 году композицию перенесли на воду, что усложнило задачу и позволило зафиксировать рекорд в новой категории.