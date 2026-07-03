Отечественные производители защиты от кибератак представили свои решения на конференции в Хабаровске

В Хабаровске проходит конференция «ИнфоХаб 2026», посвященная актуальным вопросам информационной безопасности и импортозамещения. В этом году конференция проводится уже в пятый раз. «Это открывает новую нишу, которую должны замещать наши производители. Мы видим, что отрасль конкурентна, но сегодня мы говорили о том, как поддерживать друг друга. Лучшие решения всегда находят своего потребителя, а мы, государство, тоже являемся этим потребителем», — подчеркнул губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. На конференции обсудили практическое применение технологий — отечественные системы уже сейчас защищают данные жителей в сфере медицины и банковском секторе. Сейчас важной задачей стало внедрение разработок, которые сделают медицинскую помощь доступнее. Так, на экспозиции компании ICL Техно были прелставлены мобильные телемедицинские комплексы и специализированные стойки. Для Хабаровского края, где многие населенные пункты находятся далеко от районных больниц, это возможность вовремя получить консультацию врача, не тратя время на дорогу.