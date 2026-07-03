В Хабаровске проходит конференция «ИнфоХаб 2026», посвященная актуальным вопросам информационной безопасности и импортозамещения. В этом году конференция проводится уже в пятый раз. «Это открывает новую нишу, которую должны замещать наши производители. Мы видим, что отрасль конкурентна, но сегодня мы говорили о том, как поддерживать друг друга. Лучшие решения всегда находят своего потребителя, а мы, государство, тоже являемся этим потребителем», — подчеркнул губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. На конференции обсудили практическое применение технологий — отечественные системы уже сейчас защищают данные жителей в сфере медицины и банковском секторе. Сейчас важной задачей стало внедрение разработок, которые сделают медицинскую помощь доступнее. Так, на экспозиции компании ICL Техно были прелставлены мобильные телемедицинские комплексы и специализированные стойки. Для Хабаровского края, где многие населенные пункты находятся далеко от районных больниц, это возможность вовремя получить консультацию врача, не тратя время на дорогу.
Отечественные производители защиты от кибератак представили свои решения на конференции в Хабаровске
В Хабаровске проходит конференция «ИнфоХаб 2026», посвященная актуальным вопросам информационной безопасности и импортозамещения. В этом году конференция проводится уже в пятый раз. "Это открывает новую нишу, которую должны замещать наши производители. Мы видим, что отрасль конкурентна, но сегодня мы говорили о том, как поддерживать друг друга. Лучшие решения всегда находят своего потребителя, а мы, государство.