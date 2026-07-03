Центральную больницу района имени Лазо обновили благодаря нацпроекту

Капитальный ремонт этого медицинского учреждения провели по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». В больнице сделали полноценный ремонт, обновили навигацию и электронные системы, а также медицинское оборудование. В частности, там появились компьютерный томограф и новые аппараты УЗИ. Кроме того, руководство Центральной районной больницы активно привлекает молодые кадры для работы в этом учреждении. Так, они заключили целевые договоры для обучения 34 молодых медиков, предоставляют дополнительные стипендии своим студентам-целевикам, а также завлекают медиков к себе за счет программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».