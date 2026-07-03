Улица Муравьева-Амурского — самая главная и красивая в Хабаровске

Портал «Губерния Онлайн» запускает новый проект — онлайн-путеводитель по Хабаровску. Мы проведем виртуальные экскурсии по всем интересным и красивым местам краевой столицы, а также расскажем об истории тех зданий, которыми город может гордиться. Начнет наш «онлайн-гид» по Хабаровску центральная и самая красивая улица города — Муравьева-Амурского. Она протянулась на 1 400 метров от Комсомольской площади до площади имени Ленина по вершине холма, который в середине XIX века назывался Средней горой. Улица Муравьева-Амурского славится очень широкими тротуарами и большим количеством красивейших зданий дореволюционной эпохи, которые сегодня занимают важные государственные учреждения и известные коммерческие заведения. Она берет свое начало от входа в краевой парк имени Муравьева-Амурского, с улицы Шевченко. В праздничные дни на Муравьева-Амурского проходят шествия и демонстрации, фестивали и другие мероприятия. Прогуливаясь по улице, мы видим слева Комсомольскую площадь, на которой находятся Градо-Хабаровский собор Успения Божьей матери и памятник Героям Гражданской войны на Дальнем Востоке 1918−1922 годов, а справа виднеется красивое здание Амурского речного пароходства, построенное в 1934 году в стиле конструктивизма, и типовая панельная «коробка» здания Хабаровского краевого объединения организации профсоюзов с рекламными экранами на крыше и фасаде. Там же находится остановка автобусов и троллейбусов. После улицы Тургенева слева мы видим исторические здания Дальневосточной государственной научной библиотеки, расположенной в шикарном доходном доме Плюсниных 1902 года постройки, и торгового дома Танцыревых 1908 года, построенных в «маньчжурском стиле», который очень популярен в Хабаровске и отличается прекрасным сочетанием красного и серого кирпича. Между ними находится построенное в начале 2000-х годов трехэтажное кирпичное здание, в котором сейчас размещаются три популярных ресторана. В свою очередь, с правой стороны этого квартала расположены исторические здания аптеки и доходного дома Хлебниковых 1900 года постройки, в котором сейчас находится офис краевой филармонии. За ними расположены шикарные здания Общественного собрания, построенного в 1901 году (в нем сейчас размещается Хабаровский театр юного зрителя), и два доходных дома братьев Кровяковых (там располагаются ТЮЗ и развлекательные заведения), сооруженных в 1902—1908 годах. Угловое здание второго корпуса доходного дома Кровяковых украшено часами и имеет угловой вход. Минуя улицу Комсомольскую, мы видим слева исторические здания: доходного дома японского предпринимателя Такеучи, построенного в 1912 году (в нем сейчас находятся популярные кафе и рестораны), и торгового дома фирмы «Кунст и Альберс» 1908 года постройки — в советское время в нем находился центральный гастроном, а сейчас там размещаются магазины и бары. Между ними в 2000-х годах появилось прекрасное здание торгового дома «Лотос». К слову, возле торгового дома фирмы «Кунст и Альберс», крыша которого украшена красивыми статуями, сохранилась старая, дореволюционная, брусчатка. С правой стороны этого квартала улицы Муравьева-Амурского можно увидеть историческое здание гостиницы «Эспланадъ», построенного в стиле модерн в 1913 году. В наше время в нем находится бизнес-центр «Дальний Восток» и офисы коммерческих учреждений, а в 2012 году в нем был размещен офис министерства РФ по развитию Дальнего Востока — первого федерального министерства за пределами Москвы. К слову, само здание состоит из двух частей — справа находится историческое здание гостиницы «Эспланадъ», а слева в 1928 году к нему был пристроен дополнительный корпус с полукруглым торцом. Пройдя через улицу Истомина, мы видим слева массивное угловое здание, построенное в 1939 году по проекту знаменитого хабаровского архитектора Петра Старикова. Это жилое здание, а его первый этаж занимают ювелирные магазины и кафе, перед которыми можно увидеть статуи двух львов. Вплотную к нему в советские годы был пристроен обычный шестиэтажный жилой дом с офисами на первом этаже. Завершает левую часть этого квартала киоск с фастфудом. С правой стороны находится огромное здание управления Дальневосточной железной дороги, строившегося с 1937 по 1957 год. Изначально на этом месте планировалось возвести Дом торговли и промышленности, начали даже копать котлован, но позже было решено построить управление ДВЖД. К 1941 году были готовы центральный корпус и левое крыло здания, а его правое крыло возвели только к 1957 году. Сейчас из этого массивного здания осуществляется управление всеми железными дорогами на Дальнем Востоке. После пересечения улицы Калинина слева мы видим советскую пятиэтажку, в которой находятся офисы и популярные рестораны, а сразу за ней виднеется представительный Городской дом самоуправления, построенный в 1907 году для городской управы — аналога нынешней мэрии. В советские годы в этом здании, построенном в классическом русском стиле, располагался Дворец пионеров, а сейчас там находятся магазины, творческие студии и детские образовательные центры, а также знаменитый «Арт-подвальчик». В то же время справа можно наблюдать историческую застройку. Она начинается с доходного дома Гржибовского, украшенного луковичным куполом. Первый этаж этого здания, построенного в 1902 году, в имперские времена сдавался под магазины и кафе, а на втором этаже тогда находилась гостиница «Европейская». Сейчас же в нем располагаются магазины. За ним находится трехэтажное здание с очень необычной крышей, построенное уже в 2000-х годах, а также два исторических объекта, которые всегда притягивают взгляд — это здание Русско-Азиатского банка, построенное в 1908 году в стиле модерн, и доходный дом Кишлалы, который был возведен на углу главной улицы Хабаровска в стиле эклектики в 1914 году. В наше время в них располагаются кафе, бары, магазины и офисы. Пройдя перекресток с улицей Фрунзе, мы можем увидеть слева желтое здание Законодательной думы Хабаровского края, в котором в годы советской власти находилось тогдашнее правительство региона, а сейчас там располагается краевой парламент, Избирком и многие структуры правительства региона. Примыкает к нему здание кинотеатра «Гигант» — некогда самого популярного в Хабаровске, но совсем недавно закрытого на неопределенное время. Оба здания построены в одном архитектурном стиле в середине XX века. С правой стороны этого квартала виднеется бетонная «коробка» Главпочтамта, а сразу за ней находится учебный корпус № 2 ДВГМУ, то есть Дальневосточного государственного медицинского университета. На первом этаже корпуса размещается стоматология, а на его фасаде размещен мурал в честь героев-дальневосточников. Оба здания построены в советское время и ничем особо не примечательны с архитектурной точки зрения. А вот за углом медицинского корпуса, со стороны улицы Запарина, находится здание женской гимназии № 1, построенное в 1899 году. После улицы Запарина слева можно увидеть желтое здание Дальневосточного банка, появившееся еще в середине прошлого века. За ним установлена Стена почета, на которой размещены фотографии выдающихся жителей Хабаровска. Сразу за ней находится ЦУМ, то есть Центральный универмаг. До революции это был доходный дом Архипова, построенный в 1914 году, но он серьезно пострадал в ходе артиллерийского обстрела Хабаровска японскими войсками 5 апреля 1920 года. Главная изюминка нынешнего ЦУМа — угловой корпус с башенкой, шпилем и часами. Справа мы видим белоснежное полукруглое здание гостиницы Дальлеспрома, построенного в 1935 году. Позже в нем находился трест «Главдальстрой», а в наше время здание занимают различные правительственные учреждения. За ним расположен доходный дом Зандау, построенный в 1913 году. В царские времена в нем располагался первый в Хабаровске салон «Гранд-Иллюзион» и гостиница «Бельведер», а с советских времен там находится кинотеатр «Совкино». После него мы видим красивый доходный дом Перфильева 1901 года постройки и еще доходный дом Волковинского 1913 года (он строился для размещения в нем театра-иллюзиона). Сейчас в этих двух зданиях размещаются магазины, банки, ночные клубы и бары. Завершает этот квартал высотное здание дальневосточного офиса энергетиков с яркой подсветкой, «бегающей» по его фасаду. Пересекая улицу Дзержинского, мы видим с левой стороны огромный Дом коммуны, построенный в 1933 году для сотрудников НКВД. К слову, сверху это монументальное здание напоминает серп и молот — главные символы СССР. Сейчас это жилой дом с магазинами, офисами и кафе на первом этаже. Слева, вдоль улицы Дзержинского, к нему примыкает Хабаровский краевой театр драмы, а справа от Дома коммуны стоит историческое здание канцелярии генерал-губернатора Приамурья. Построено это здание в 1900 году. Сперва оно было двухэтажным, но позже к нему добавили еще два этажа. Сейчас на этом здании красуется мурал с маршалом Георгием Жуковым. Соответственно, с правой стороны этого квартала можно увидеть жилой дом Крайсовнархоза, построенный в середине XX века и не отличающийся красивой архитектурой, а также историческое здание Государственного банка. Построили его в 1929 году после того, как Хабаровск стал столицей Дальневосточного края, и в городе начали размещаться штаб-квартиры различных государственных ведомств. Еще на перекрестке улиц Муравьева-Амурского и Дзержинского установлен рекламный экран. После пересечения улицы Волочаевской слева перед нами открываются два ничем не примечательных жилых дома, построенных в советское время. На первых этажах этих зданий находятся магазины, кафе, фотостудии и офисы. Пожалуй, главная достопримечательность этого участка — маньчжурский ясень, посаженный возле улицы Шеронова в 1911 году знаменитым писателем и путешественником Владимиром Арсеньевым. С правой стороны этого квартала улицы Муравьева-Амурского мы видим огромный угловой жилой дом советской эпохи, в котором в наше время размещаются многочисленные офисы коммерческих и государственных структур, а на его фасаде красуется мурал, посвященный маршалу Александру Василевскому, который командовал из Хабаровска всеми советскими войсками во время советско-японской войны в 1945 году. За ним размещаются два симпатичных исторических здания. В одном из них сейчас находятся офисы, а в другом — кафе и магазины. Наконец, переходя через улицу Шеронова, по которой ходят трамваи, слева мы видим огромное здание бывшей Высшей партийной школы (ныне местный филиал РАНХиГСа) и его общежитие. Эти два здания протянулись до самой улицы Гоголя, через которую в середине 2000-х годов был построен виадук от университета на площадь имени Ленина — самую главную и красивую в городе. В свою очередь, справа располагается красивое жилое здание, построенное в 1941 году. Как и везде, на его первом этаже находятся кафе, магазины, банки и другие коммерческие объекты. За ним, через арку, мы видим не менее интересное здание бывшей лор-больницы, на первом этаже которой размещается офис регионального отделения фонда «Защитники Отечества». Заканчивается этот квартал «зеркальным» зданием бывшего Дома моделей и «Далькомбанка» на улице Гоголя, перейдя через которую можно попасть на площадь имени Ленина. Вот такая она — центральная и самая красивая улица Хабаровска, названная в честь генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Муравьева-Амурского, присоединившего Приамурье к Российской Империи и отдавшего указание основать Хабаровск в мае 1858 года. Фактически улица Муравьева-Амурского — это обособленная и парадная часть улицы Карла Маркса, связывающей центр города с аэропортом. В советские годы это была одна улица с единым названием, но после развала СССР ей вернули историческое имя, а в 2000-х годах эта улица подверглась комплексному благоустройству.