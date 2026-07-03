В Татарстане создали оргкомитет по проведению строительного форума БРИКС

Руководителем оргкомитета назначен министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, сопредседателем — Рустам Минниханов. Заместителем председателя стал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, секретарем — глава Минстроя республики Марат Айзатуллин. Всего в состав комитета вошли 40 человек.
Главные задачи комитета — разработка деловой программы форума, координация взаимодействия между органами власти, строительными компаниями и предпринимателями, а также контроль за выполнением плана мероприятий и целевым использованием выделенных средств.
Форум пройдет в Казани с 10 по 13 ноября 2026 года.