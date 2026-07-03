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Фантомное рыбное предприятие выявили в Нижегородской области

Было принято решение об аннулировании записи уполномоченного лица в компоненте «ВетИС. Паспорт».

Источник: Время

Признаки фантомной деятельности выявлены на предприятии ООО «Медовик» в Нижегородской области 29 июня, сообщает управление Россельхознадзора по Нижегородской области и республикам Марий Эл и Мордовия.

В компоненте «Меркурий» ФГИС «ВетИС» на площадке предприятия оформлялись документы на навагу, пикшу, кар, белый амур в количестве несколько тонн. При этом в качестве сырья использовалась рыба весом 3 кг.

Запись уполномоченного лица в компоненте «ВетИС. Паспорт» была аннулирована без возможности восстановления. Также аннулированы производственные документы, оформленные с нарушениями.

«Готовятся материалы для передачи в МВД по Нижегородской области», — говорится в сообщении.