Фантомное рыбное предприятие выявили в Нижегородской области

Признаки фантомной деятельности выявлены на предприятии ООО «Медовик» в Нижегородской области 29 июня, сообщает управление Россельхознадзора по Нижегородской области и республикам Марий Эл и Мордовия.
В компоненте «Меркурий» ФГИС «ВетИС» на площадке предприятия оформлялись документы на навагу, пикшу, кар, белый амур в количестве несколько тонн. При этом в качестве сырья использовалась рыба весом 3 кг.
Запись уполномоченного лица в компоненте «ВетИС. Паспорт» была аннулирована без возможности восстановления. Также аннулированы производственные документы, оформленные с нарушениями.
«Готовятся материалы для передачи в МВД по Нижегородской области», — говорится в сообщении.