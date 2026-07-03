Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Краснодар» предложил Магомеду Оздоеву контракт

Футбольный клуб «Краснодар» сделал предложение бывшему полузащитнику «Рубина» Магомеду Оздоеву.

Источник: ИА Татар-информ

Об этом сообщает «Чемпионат». Речь идет о двухлетнем соглашении. В настоящее время 33-летний хавбек находится в статусе свободного агента после ухода из греческого ПАОКа, за который он выступал с лета 2023 года.

В минувшем сезоне Оздоев провёл 50 матчей во всех турнирах, отметившись 9 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Последним российским клубом для него был «Зенит», откуда он в 2022 году перебрался в турецкий «Карагюмрюк». Также в активе полузащитника выступления за «Рубин», «Ахмат» и «Локомотив». За сборную России он сыграл 35 матчей.