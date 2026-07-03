«Краснодар» предложил Магомеду Оздоеву контракт

Об этом сообщает «Чемпионат». Речь идет о двухлетнем соглашении. В настоящее время 33-летний хавбек находится в статусе свободного агента после ухода из греческого ПАОКа, за который он выступал с лета 2023 года.
В минувшем сезоне Оздоев провёл 50 матчей во всех турнирах, отметившись 9 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Последним российским клубом для него был «Зенит», откуда он в 2022 году перебрался в турецкий «Карагюмрюк». Также в активе полузащитника выступления за «Рубин», «Ахмат» и «Локомотив». За сборную России он сыграл 35 матчей.