«Краснодар» предложил Магомеду Оздоеву контракт

В минувшем сезоне Оздоев провёл 50 матчей во всех турнирах, отметившись 9 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Последним российским клубом для него был «Зенит», откуда он в 2022 году перебрался в турецкий «Карагюмрюк». Также в активе полузащитника выступления за «Рубин», «Ахмат» и «Локомотив». За сборную России он сыграл 35 матчей.