Вместо портфеля — связка гранат. Как в войну дети защищали Севастополь

3 июля в Севастополе День памяти и скорби. Это дата, когда гитлеровцы вошли в долго и упорно сопротивлявшийся город. Советское правительство оповестило страну, что «наши войска оставили Севастополь», но в окрестностях его красноармейцы и краснофлотцы продолжали держать оборону. Последний очаг сопротивления — 851-я зенитная батарея — был подавлен лишь 17 июля 1942 года. Мы расскажем о тех защитниках Севастополя, которые не числись в списках личного состава, не призывались, не были зачислены как добровольцы. Они были для этого слишком юны. Как дети защищали свой город, и делали это, не щадя своей жизни.