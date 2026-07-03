В Красноярске на правом берегу обустраивают новую набережную

На правобережье Красноярска продолжается благоустройство новой набережной у Октябрьского моста. Ход работ во время «Районного маршрута» в Ленинском районе оценил мэр города Сергей Верещагин.
Сейчас здесь реализуют первый этап проекта по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Завершить основные работы планируют к августу. На новой набережной обустроят смотровые балконы, деревянный настил, детскую площадку, а также высадят десятки деревьев и кустарников. Общая протяженность благоустроенного участка превысит полкилометра.
За благоустройство этой территории проголосовали почти 28 тысяч красноярцев. В 2027 году власти планируют приступить ко второму этапу проекта — продолжить работы в сторону улицы Парковой.
«Благодаря активности жителей, проголосовавших за дальнейшую реализацию проекта в сторону улицы Парковой, в сезоне 2027 года приступим к следующему этапу благоустройства. Наполнение территории обязательно обсудим с горожанами. Важно создать прогулочную зону, оформленную в одном стиле», — отметил Сергей Верещагин у себя в телеграм-канале.
По словам мэра, пространства отдыха у воды традиционно пользуются большой популярностью у красноярцев, поэтому работу по созданию таких мест в городе продолжат.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.