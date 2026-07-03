В Красноярске на правом берегу обустраивают новую набережную

«Благодаря активности жителей, проголосовавших за дальнейшую реализацию проекта в сторону улицы Парковой, в сезоне 2027 года приступим к следующему этапу благоустройства. Наполнение территории обязательно обсудим с горожанами. Важно создать прогулочную зону, оформленную в одном стиле», — отметил Сергей Верещагин у себя в телеграм-канале.