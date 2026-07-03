Радиус поисков двух пропавших в Кызыле девочек расширили

В столице Тувы были увеличены границы поиска двух двенадцатилетних школьниц, пропавших вечером в среду. Сотрудники Следственного комитета России по Республике Тыва заявили, что проводятся поквартирные обходы с целью изъятия записей с камер видеонаблюдения, а также осматриваются участки вдоль русла Енисея.
В четверг региональное МВД сообщило, что девочки ушли из своих квартир в среду вечером и до сих пор не обнаружены. Затем их мобильные устройства нашли на побережье Енисея, а в четырехстах метрах оттуда — туфли одной из них. Прокуратура региона инициировала проверку, а следователи завели уголовное дело. Позже в СК уточнили возраст девочек — обеим по двенадцать лет.
«Сотрудники следственного управления, а также криминалисты, привлекая оперативные службы, для того чтобы найти и изъять видеозаписи с камер наблюдения, продолжают обходить дворы и осматривать здания рядом с береговой линией, увеличивая зону поиска», — отмечается в заявлении.
Кроме того, ведомство уточняет, что работы по поиску на реке, вдоль побережья и на соседних территориях продолжаются. Зона поиска была расширена до коммунального моста Кызыла и левобережных дачных участков.
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