Радиус поисков двух пропавших в Кызыле девочек расширили

В четверг региональное МВД сообщило, что девочки ушли из своих квартир в среду вечером и до сих пор не обнаружены. Затем их мобильные устройства нашли на побережье Енисея, а в четырехстах метрах оттуда — туфли одной из них. Прокуратура региона инициировала проверку, а следователи завели уголовное дело. Позже в СК уточнили возраст девочек — обеим по двенадцать лет.