Рубио помешал Хегсету объявить план сокращения войск США в Европе

Представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что Хегсет согласовал свои действия с целями президента и не хотел вторгаться в его зону принятия решений. Вопрос о численности войск и расходах союзников станет главной темой саммита НАТО в Анкаре. В альянсе надеются на единство с США, но опасаются напряженности из-за Трампа.