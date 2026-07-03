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Рубио помешал Хегсету объявить план сокращения войск США в Европе

США хотят обсудить сокращение своих войск в Европе на саммите НАТО в Анкаре.

Источник: Комсомольская правда

Глава Пентагона Пит Хегсет планировал в июне объявить о сокращении американских войск в Европе, но его опередил госсекретарь Марк Рубио. План приостановили после вмешательства Рубио и других чиновников Белого дома, сообщает Wall Street Journal. В итоге Хегсет вместо конкретных решений анонсировал лишь шестимесячный обзор развертывания сил.

По данным издания, Хегсет готовил заявление на встрече министров обороны НАТО в Брюсселе. Однако детали планируемого сокращения не раскрываются. Журналисты отмечают, что администрация Дональда Трампа пока не определилась с темпами и масштабами вывода войск из Европы.

Представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что Хегсет согласовал свои действия с целями президента и не хотел вторгаться в его зону принятия решений. Вопрос о численности войск и расходах союзников станет главной темой саммита НАТО в Анкаре. В альянсе надеются на единство с США, но опасаются напряженности из-за Трампа.

Напомним, что ещё в июне Пит Хегсет объявил о проведении шестимесячного обзора дислокации американских войск и военных баз в Европе.

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