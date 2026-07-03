Жену осужденного Кручинина с тремя детьми выселяют в Нижнем Новгороде

Напомним, в 2024 году Олега Кручинина приговорили к 13 годам строгого режима за многомиллионные взятки, изъяв у семьи машины, дома и сбережения. Теперь Росимущество требует от бывшей супруги освободить жилплощадь за пять дней после решения суда, иначе ей грозит штраф по тысяче рублей за каждый день просрочки.