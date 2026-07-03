Жену осужденного Кручинина с тремя детьми выселяют в Нижнем Новгороде

Управление Росимущества подало иск о выселении бывшей жены экс-главы Росприроднадзора Олега Кручинина и их троих детей из квартиры на улице Сергиевской. Об этом сообщает «КоммерсантЪ». Элитная недвижимость была конфискована государством в 2025 году по антикоррупционному иску прокурора.
Напомним, в 2024 году Олега Кручинина приговорили к 13 годам строгого режима за многомиллионные взятки, изъяв у семьи машины, дома и сбережения. Теперь Росимущество требует от бывшей супруги освободить жилплощадь за пять дней после решения суда, иначе ей грозит штраф по тысяче рублей за каждый день просрочки.
Адвокат ответчицы заявляет, что требования ведомства незаконны. Для матери и детей это единственное жилье, а выселять несовершеннолетних «в никуда» не позволяет закон. Предварительное рассмотрение иска стартует в конце июля.
Ранее сообщалось, что заседание по делу Ильи Штокмана перенесли в Нижнем Новгороде.