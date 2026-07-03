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В Красноярске Зеленый берег стал небезопасным — его закрыли

Глава Красноярска рассказал, почему закрыли часть берега в Зеленой Роще.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске частично закрыли набережную в Зеленой Роще — Зеленый берег. Это вызвало много вопросов у местных жителей, с которыми они обратились в соцсетях к главе города. Сергей Верещагин прокомментировал ситуацию.

Он пояснил, что еще в прошлом году специалисты обследовали набережную, где отдыхает много людей. И установили, что на некоторых участках почва нестабильна. Поэтому и закрыли, чтобы обезопасить отдыхающих.

Будет подготовлена проектная документация на проведение работ по укреплению территории. Поэтому жителей микрорайона очень просят понять и принять данный факт. И, что важно, поговорить со своими детьми, чтобы не выходили играть на закрытый участок.