Путин разрешил «Газпрому» не соблюдать требования по независимым директорам

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что зарубежные энергокомпании пересматривают отказ от ископаемого топлива и возвращаются к новым нефтегазовым проектам, а надёжность поставок газа снова стала абсолютным приоритетом. Он отметил, что «Газпром» 21-й год подряд восполнил запасы газа в объёме, превышающем добычу.