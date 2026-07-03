Врачи РКБ вернули возможность ходить девушке, обездвиженной из-за миастении

Она была практически обездвижена. Об этом рассказал министр здравоохранения РТ Альмир Абашев в своем канале в «МАКС».
Однажды девушка почувствовала, что ее язык онемел, еще позже поняла, что координация движений потеряна. На скорой помощи ее доставили в Зеленодольскую ЦРБ, где врачи предположили инсульт. Однако на МРТ диагноз не подтвердился.
Состояние ухудшалось, и пациентку перевели в РКБ. В анамнезе у пациентки была эпилепсия, что усложняло диагностику. В конце концов удалось установить диагноз — тяжелая миастения. Это болезнь, которая приводит к прогрессирующей слабости скелетных мышц.
Пациентка уже не двигалась, ей было тяжело дышать. Несмотря на проводимое лечение, включая плазмаферез и введение иммуноглобулина, состояние оставалось тяжелым.
Лечащий врач-невролог Резеда Давлетшина вместе с коллегами продолжала искать оптимальное решение. После консилиумов с профессором Энвером Богдановым и специалистами Научного центра неврологии врачи начали гормональную терапию. Наконец-то появились улучшения. Пациентке становилось лучше: сначала она начала садиться, потом — вставать и ходить.
На сегодня девушка практически вернулась к привычной жизни и продолжает наблюдаться у специалистов РКБ Татарстана.