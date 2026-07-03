Лукашенко раскрыл самый ценный ресурс Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов Государственной автомобильной инспекции с 90-летием со дня образования и раскрыл самый ценный ресурс страны. Подробности сообщает пресс-служба президента.
По словам главы государства, сотрудники ГАИ независимо от обстоятельств за десятилетия, которые были наполнены историческими событиями, успешно решали все задачи, связанные с обеспечением безопасности на дорогах, профилактике ДТП.
Как подчеркнул Александр Лукашенко, сейчас инспекторам на службе помогают современные технические средства, всевозможные базы данных, программное обеспечение. Однако самым ценным ресурсом, заявил президент Беларуси, были и остаются хорошо подготовленные сотрудники, которые способны к самопожертвованию ради безопасности белорусов.
Глава Беларуси обратил внимание на грамотные действия сотрудников ГАИ, от которых во многом зависит дальнейшее повышение культуры вождения, ответственности пешеходов. Результат этого — уменьшение числа аварий.
Лукашенко адресовал слова благодарности всему личному составу и ветеранам ГАИ за безупречную службу, верность присяге. Президент уверен, что каждый инспектор Госавтоинспекции и далее будет прилагать все усилия для образцового исполнения своих обязанностей.
Ранее Александр Лукашенко сказал, что объединяет белорусов.
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