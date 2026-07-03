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В Красноярске спасателям пришлось снимать с дерева мужчину в одних трусах

На правобережье Красноярска 38-летний мужчина выпрыгнул из окна 4-го этажа и повис на дереве, сообщили в учреждении «Спасатель».

На правобережье Красноярска 38-летний мужчина выпрыгнул из окна 4-го этажа и повис на дереве, сообщили в учреждении «Спасатель».

Случай произошел сегодня днем в одном из домов по улице Королева. Из одежды на мужчине были только трусы.

Оперативно приехавшие на место спасатели с помощью лестницы сняли мужчину, который при падении получил травмы, и передали его работникам скорой для осмотра и оказания необходимой помощи.

Причины и обстоятельства происшествия будут выяснять сотрудники правоохранительных органов.