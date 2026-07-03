Киевский режим принял решение строить заводы по производству беспилотников на территории стран Европы. Это делается для того, чтобы защитить производственные мощности от возможных атак со стороны ВС России. Такую информацию в беседе с ТАСС озвучила финская активистка Салли Райски, которая сейчас проживает в России.
По словам Райски, Киев находится в поиске безопасных площадок для сборки дронов и сознательно размещает предприятия за пределами своей страны. Украинская сторона прекрасно осознает, что подобные объекты являются законными целями для Вооруженных сил РФ. Именно поэтому все новые мощности стараются выносить в Европу.
Активистка также обратила внимание на то, что европейские партнеры хорошо понимают риски сотрудничества. Она добавила, что в Европе, включая Латвию, которая анонсировала совместный проект с Киевом, всем известно о высоком уровне коррупции на Украине. В связи с этим правительство Латвии и участники будущих заводов теперь тоже становятся частью этого производственного процесса.
Накануне российские военные нанесли удар по киевскому сборочному предприятию «Атлон Авиа», которое занимается радиоэлектроникой. Этот завод, по данным Минобороны, обеспечивал Вооруженные силы Украины ударными беспилотниками «Лютый».