Из-за отпусков ссорятся 28% работающих челябинцев

64% опрошенных заявили, что ссор при составлении графика у них не бывает. Однако 28% признались, что разногласия все же возникают. Из них 23% удается договориться между собой, не привлекая руководство или эйчаров. В 5% случаев конфликт разрешают только с вмешательством начальства или отдела кадров.