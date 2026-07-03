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Из-за отпусков ссорятся 28% работающих челябинцев

В основном конфликты возникают из‑за летнего отдыха.

Источник: 1obl.ru

Почти каждый третий работающий челябинец сталкивается на работе с конфликтами из-за графика отпусков. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом SuperJob.

64% опрошенных заявили, что ссор при составлении графика у них не бывает. Однако 28% признались, что разногласия все же возникают. Из них 23% удается договориться между собой, не привлекая руководство или эйчаров. В 5% случаев конфликт разрешают только с вмешательством начальства или отдела кадров.

Основная причина споров — летний период. Его назвали 79% тех, кто столкнулся с противоречиями.

Мужчины ссорятся из-за отпусков чаще женщин: 31% против 25%. Чем старше коллектив, тем больше конфликтов: среди сотрудников до 35 лет о разногласиях рассказали 20%, среди старших — 35%. Респонденты с доходом от 150 тысяч рублей ссорятся реже (22%), чем те, кто зарабатывает меньше (34%).