Из-за отпусков ссорятся 28% работающих челябинцев

Почти каждый третий работающий челябинец сталкивается на работе с конфликтами из-за графика отпусков. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом SuperJob.
64% опрошенных заявили, что ссор при составлении графика у них не бывает. Однако 28% признались, что разногласия все же возникают. Из них 23% удается договориться между собой, не привлекая руководство или эйчаров. В 5% случаев конфликт разрешают только с вмешательством начальства или отдела кадров.
Основная причина споров — летний период. Его назвали 79% тех, кто столкнулся с противоречиями.
Мужчины ссорятся из-за отпусков чаще женщин: 31% против 25%. Чем старше коллектив, тем больше конфликтов: среди сотрудников до 35 лет о разногласиях рассказали 20%, среди старших — 35%. Респонденты с доходом от 150 тысяч рублей ссорятся реже (22%), чем те, кто зарабатывает меньше (34%).