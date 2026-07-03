Законопроект об увековечении памяти жертв геноцида внесли в ЗСНО

В Законодательное Собрание Нижегородской области внесён законопроект об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. Документ размещён на сайте парламента.
Акт разработан во исполнение федерального закона и закрепляет формы почтения памяти, распределение полномочий и финансирование из областного бюджета. Среди ключевых мер — поисковые работы, захоронения, установка памятных объектов, создание музеев, публикации, научные исследования и противодействие оправданию геноцида.
Этот орган ведёт реестры жертв, координирует поисковиков и запрещает стройку в местах захоронений. Муниципалитеты учитывают, благоустраивают захоронения и резервируют площади для новых.
Ранее на 105-м году жизни скончалась нижегородский фронтовик Ефимия Репетилова.