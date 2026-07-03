Законопроект об увековечении памяти жертв геноцида внесли в ЗСНО

Акт разработан во исполнение федерального закона и закрепляет формы почтения памяти, распределение полномочий и финансирование из областного бюджета. Среди ключевых мер — поисковые работы, захоронения, установка памятных объектов, создание музеев, публикации, научные исследования и противодействие оправданию геноцида.