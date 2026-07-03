Казахстанец пошел разбираться из-за вареников с капустой вместо картофеля

Как сообщается на официальном сайте Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК, потребитель приобрел в магазине замороженные полуфабрикаты — вареники с картофелем. Товар был расфасован, взвешен и промаркирован самим магазином. Однако дома после приготовления выяснилось, что в упаковке находились вареники с капустой.
При обращении в магазин с требованием о возврате денежных средств за товар ненадлежащего качества (несоответствие информации на этикетке фактическому содержимому) продавец необоснованно отказал в возврате, мотивируя это тем, что товар подлежит возврату только в день его приобретения.
По данному вопросу департаментом проведена проверка, установлено, что согласно чеку и этикетке были проданы вареники с картофелем, тогда как фактически потребителю был реализован другой товар — вареники с капустой.
По результатам проверки действия магазина были квалифицированы как введение потребителя в заблуждение относительно потребительских свойств товара. Права потребителя были восстановлены: магазин признал ошибку и в ходе проверки полностью возвратил потребителю стоимость товара.
Кроме того, за введение в заблуждение относительно потребительских свойств или качества товара предприниматель был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 190 КоАП РК с наложением административного штрафа.