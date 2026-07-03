Казахстанец пошел разбираться из-за вареников с капустой вместо картофеля

Как сообщается на официальном сайте Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК, потребитель приобрел в магазине замороженные полуфабрикаты — вареники с картофелем. Товар был расфасован, взвешен и промаркирован самим магазином. Однако дома после приготовления выяснилось, что в упаковке находились вареники с капустой.