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Водителя и автопарк накажут в Астане из-за дырявого пола в автобусе

В Астане водителя привлекли к ответственности, а в отношении автопарка возбудили административное производство из-за дыры в автобусе, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

В соцсети Threads появилась жалоба от астанчанки, которая опубликовала кадры из автобуса с дырой в полу рядом с дверью. Через эту дыру во время езды виднеется асфальт. Девушка спросила: «Так и должно быть?».

На публикацию обратили внимание в Управлении административной полиции (УАП) Астаны. Там сообщили, что водитель автобуса марки Iveco был привлечен к административной ответственности.

По факту выпуска на линию технически неисправного транспортного средства в отношении автопарка было возбуждено административное производство.

По информации полицейских, автобус снят с линии и направлен на устранение неисправностей.