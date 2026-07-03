Водителя и автопарк накажут в Астане из-за дырявого пола в автобусе

В соцсети Threads появилась жалоба от астанчанки, которая опубликовала кадры из автобуса с дырой в полу рядом с дверью. Через эту дыру во время езды виднеется асфальт. Девушка спросила: «Так и должно быть?».
На публикацию обратили внимание в Управлении административной полиции (УАП) Астаны. Там сообщили, что водитель автобуса марки Iveco был привлечен к административной ответственности.
По факту выпуска на линию технически неисправного транспортного средства в отношении автопарка было возбуждено административное производство.
По информации полицейских, автобус снят с линии и направлен на устранение неисправностей.