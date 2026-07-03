Адвокат Багатурия: Наказать Седокову за клевету на умершего Тимму будет сложно

В начале июля певица рассказала, что неоднократно подвергалась насилию со стороны баскетболиста Яниса Тиммы. Она заявила, что бывший муж избивал ее и кидался ножом. Она поделилась с поклонникам, что больше не могла рисковать собой и безопасностью детей, поэтому приняла решение уйти от спортсмена.