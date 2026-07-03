В Красноярске спасли пенсионеров от перевода мошенникам 2,5 млн рублей

Пару доставили в отдел полиции. Так как пенсионеры продолжали доверять звонившим, сотрудники под опись забрали у них 2,5 млн рублей и оставили деньги на ответственное хранение. Позже супруги пришли в отдел уже вместе с племянником и поняли, что их пытались обмануть. Пенсионер рассказал, что сначала ему позвонили якобы из Пенсионного фонда по поводу надбавки к пенсии. Так как это произошло в выходные, дозвониться в настоящую организацию он не смог и назвал собеседнику номер из сообщения.