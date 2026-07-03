В Красноярске спасли пенсионеров от перевода мошенникам 2,5 млн рублей

В Красноярске полицейские и неравнодушный горожанин помогли пожилой паре сохранить 2,5 млн рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
В дежурную часть позвонил житель города. Он рассказал, что в гаражах пожилая пара долго разговаривает с кем-то по телефону и, вероятно, ждет курьера мошенников. На место приехали сотрудники патрульно-постовой службы. Они попытались объяснить пенсионерам, что те могут стать жертвами обмана. Однако супруги не поверили полицейским, начали сопротивляться и попытались уйти.
Пару доставили в отдел полиции. Так как пенсионеры продолжали доверять звонившим, сотрудники под опись забрали у них 2,5 млн рублей и оставили деньги на ответственное хранение. Позже супруги пришли в отдел уже вместе с племянником и поняли, что их пытались обмануть. Пенсионер рассказал, что сначала ему позвонили якобы из Пенсионного фонда по поводу надбавки к пенсии. Так как это произошло в выходные, дозвониться в настоящую организацию он не смог и назвал собеседнику номер из сообщения.
На следующий день мужчине сообщили, что его аккаунт на «Госуслугах» якобы взломали. После этого его убедили «помочь поймать недобросовестных сотрудников банка». Пенсионер снял деньги и вместе с супругой стал ждать курьера. Вместо него на место приехали полицейские.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Следователь вернул красноярцам деньги и попросил впредь тщательно проверять информацию и не доверять звонкам с неизвестных номеров.