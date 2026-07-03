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В Хабаровске пенсионер перевёл 80 тысяч по ссылке и потерял деньги

После оплаты продавец перестал выходить на связь.

В Хабаровске 71-летний житель Центрального района стал жертвой мошенников при попытке купить автомобильный двигатель через интернет, сообщает hab.aif.ru.

По данным полиции, пенсионер нашёл объявление о продаже двигателя, связался с продавцом и договорился об условиях оплаты и доставки. После этого ему направили ссылку для оплаты.

Мужчина перешёл по ссылке, ввёл свои данные и перевёл деньги на указанный банковский счёт. После этого он некоторое время продолжал переписку с продавцом, однако спустя несколько дней тот перестал выходить на связь.

В общей сложности пенсионер перевёл 80 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы, — прокомментировал Артем Поляков, врио начальника УМВД России по г. Хабаровску.