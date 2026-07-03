В Хабаровске пенсионер перевёл 80 тысяч по ссылке и потерял деньги

В Хабаровске 71-летний житель Центрального района стал жертвой мошенников при попытке купить автомобильный двигатель через интернет, сообщает hab.aif.ru.
По данным полиции, пенсионер нашёл объявление о продаже двигателя, связался с продавцом и договорился об условиях оплаты и доставки. После этого ему направили ссылку для оплаты.
Мужчина перешёл по ссылке, ввёл свои данные и перевёл деньги на указанный банковский счёт. После этого он некоторое время продолжал переписку с продавцом, однако спустя несколько дней тот перестал выходить на связь.
В общей сложности пенсионер перевёл 80 тысяч рублей.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы, — прокомментировал Артем Поляков, врио начальника УМВД России по г. Хабаровску.