Утром 3 июля в Геленджике АИ-100 есть только на одной АЗС

Семь автозаправочных станций работают в Геленджике утром 3 июля. При этом залить АИ-100 можно только на одной из них. АИ-95 есть в наличии на трех объектах, АИ-92 — на двух, ДТ — также на двух.
Наливают бензин только в баки и не более 50 литров на автомобиль.
В администрации Геленджика также сообщили, что бензина нет на четырех заправках городах, а еще две станции находятся на ремонте.
«Все необходимые запасы в городе имеются», — в очередной раз заверили чиновники, но попросили водителей не запасать топливо впрок.
Накануне, 2 июля, в Геленджике также работали семь заправок, однако популярные виды АИ-95 и АИ-92 были в наличии на большем количестве из них (4 и 5 объектов соответственно).