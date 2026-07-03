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Лучших пилотов дронов определяли в Нижнем Новгороде

Соревнования прошли на стадионе «Труд».

Источник: Время

Турнир по гонкам дронов «Нижегородский слёт» состоялся на стадионе «Труд» в Нижнем Новгороде, сообщает ТК «Волга 24».

Он собрал 15 сильнейших пилотов из Нижегородской и Самарской областей. Им предстояло преодолеть 20 различных элементов на трассе. Управление дронами осуществлялось через VR-очки.

«Это смесь VR и реалити», — пояснил организатор турнира Илья Попов. «Нижегородская область подтверждает статус диджитал-столицы», — отметила заместитель министра спорта Нижегородской области Екатерина Парилова.