Лучших пилотов дронов определяли в Нижнем Новгороде

Турнир по гонкам дронов «Нижегородский слёт» состоялся на стадионе «Труд» в Нижнем Новгороде, сообщает ТК «Волга 24».
Он собрал 15 сильнейших пилотов из Нижегородской и Самарской областей. Им предстояло преодолеть 20 различных элементов на трассе. Управление дронами осуществлялось через VR-очки.
«Это смесь VR и реалити», — пояснил организатор турнира Илья Попов. «Нижегородская область подтверждает статус диджитал-столицы», — отметила заместитель министра спорта Нижегородской области Екатерина Парилова.