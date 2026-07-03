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Из Уфы в Сухум запустят прямые авиарейсы

С 16 июля авиакомпания Nordwind открывает прямые рейсы из Уфы в столицу Абхазии — Сухум. Время в пути составит около 3 часов 30 минут, после чего пассажиры смогут насладиться морским воздухом и живописными видами на горы. Об этом рассказала пресс-служба аэропорта Уфы.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Напомним, что развитие авиасообщения между Башкирией и Абхазией стало одной из тем недавней встречи главы республики Радия Хабирова с президентом Абхазии Бадрой Гунбой. Стороны обсудили укрепление туристических и экономических связей, а также запуск прямых рейсов, который, по словам Хабирова, будет способствовать росту турпотока.

Актуальное расписание и бронирование билетов уже доступны на официальном сайте авиакомпании.

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